Başbakan kürsüden talimat verdi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ' Engellilerin hayata katılmasını sağlayacak adımlar attık ' dedi. Her engellinin aynı kategoride olmaması gerektiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, ' Engeller fizikte değil, önce zihindeki engelleri kaldıracağız. Fiziksel ve zihinsel engellileri ayrı ayrı ele alacağız ' şeklinde konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:



OTİZM ENGELLİLERİ İÇİN GEREKEN NEYSE YAPILACAK!



15 Temmuz gecesini aydınlığa çeviren ve bu yolda gazi olan engelli kardeşimiz de burada. Onun dediği şudur: Engellilere 12 saat bireysel ve grupsal rehabilitasyon veriliyor ve bu yetmiyor. Evet yetmez, bu eğitimin artması gerekiyor. Öyle mi? Tamam. Devletimiz vatandaşın işini görmek için var. Bu uğurda ne para harcanacaksa harcanacak. Bakanımıza buradan talimat veriyorum. Otizm engellileri için bireysel eğitim süresi artmalı.



Değerli dostlar 14 yılda neler yaptık? Merkezi idare, yerel yönetim olarak adeta bir zihniyet devrimini gerçekleştirdik ve adım adım engellilerimizin toplumdaki farkındalığını artırdık. Çok şükür büyük mesafe katettik. Ak Parti olarak birçok reformları gerçekleştirdik. Sosyal haklarda iyileştirmeler yaptık. Destek miktarını artırdık. Özel sektör ve kamuda çalışan engelli sayısı 150 bini buldu. Eskiden engelli almamak için 40 dereden su getirirlerdi. Engeller zihinde, zihinden engeller kalkarsa her şeyi hallederiz.



Yaptığımız yatırımlar yeterli değil ulaşamadığımız engelli kalmayacak. Biz küçük çocukken köyde bayramlarda şeker toplamaya giderdik. Bir komşumuz vardı o evde bir kapı hep kapalıydı. Merak ettik bu kapıyı neden kapatıyorlar? Öğrendim ki çok ileri yaşta bir engelli olduğunu gördüm. Toplumda engellileri saklayan bir anlayıştan bugün engellileri topluma kazandıran hatta bizlere ders veren bir noktaya geldik. Bu sadece devletin alanı değil. Daha çok sivil toplum kuruluşu ve özel kurumlar olmalı. Sadece teşvik etmeyeceğiz ön ayak olacağız. Denetlemeyi de ihmal etmeyeceğiz. Devlet her şeye yetişemez ama her şeye yetişeceklere destek verir.