Başbakan Binali Yıldırım:'Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar'



- Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla ilgili konuşarak, " Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün WOW Otel'de gerçekleşen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Twitter'dan Rusya ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Yıldırım, herkese ortak sorumluluk düştüğünü söyleyerek, " Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, BM daimi temsilcileri bugünlerde çok daha sorumluluk antındalar. Yaptıkları ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Dünyanın, bölgenin geleceğinin sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacağız? Benim daha iyi füzem var, öbürü diyor benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım, göndermesne şöyle olur. Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Soncu kim ödüyor. Garip gureba ödüyor" dedi.

(EK-EY

