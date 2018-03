-detaylar



( GAZİANTEP -HD) Başbakan Binali Yıldırım: "Terör örgütlerini bulundukları yerde de inlerine girerek, yok etmeye azmettik" GAZİANTEP



- Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları'nın Kongresi öncesinde salon önünde bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Terör örgütlerini bulundukları yerde de inlerine girerek, yok etmeye azmettik" dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları'nın Kongresine katılmak üzere Şahinbey Kapalı Spor Salonuna gelen Başbakan Binali Yıldırım, salon önünde bulunan vatandaşlara hitaben konuştu.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada Gaziantep'in örnek olacak sayıda Suriyeliye kapısını açtığını belirterek, "Üç buçuk milyon kardeşimiz zordan dardan hayatını kurtarmak için evini yurdunu terk edip buraya geldi. Biz de kardeşlerimize kucak açtık, ekmeğimizi paylaştık, aşımızı paylaştık. Siz size düşeni yaptınız. Bizim inancımızda bizim geçmişimizde insanlık var. İnsanı yaşat ki devlete yaşasın anlayışı var. Siz de bunu gerçekleştirdiniz. Gaziantepliler olarak sizler 500 bine yakın mülteciye ev sahipliği yapıyorsunuz ama bizde bir yandan alçak terör örgütünü bu topraklarda atmak için yurdun her köşesinde gece gündüz demeden askerimiz, polisimiz korucumuzla birlikte top yekun bir mücadele yapıyoruz. Ve netice aldık" dedi Terörle mücadelenin devam edeceğini belirten Yıldırım, terörün yurt dışındaki inlerine girilmeye devam edileceğini vurguladı.Yıldırım, "İşimiz bitmedi. Dışarıdan Suriye’den, Irak’tan da ülkemizi tehdit edecek bu alçak terör örgütüne karşı sadece yurt içinden değil bulundukları yerde de inlerine girerek, yok etmeye azmettik. Bunun için işte Cerablus Rai El bab Azez bölgesi ve şimdi de Afrin’den bu alçak teröristleri temizledik. Sizlerin inancı sizlerin yüreği sayesinde kahraman Mehmetlerimiz destanlar yazdılar. Ve aradan Kürt, Türkmen ve Arap kardeşlerimizi zulümden kurtardılar. İşte biz böyle bir milletin evlatlarıyız. Mesele memleket meseli olunca mesele bayrak olunca mesele istiklal olunca gerisi teferruattır diye bir milletiz. Seksen bir milyon hep bir yürek ülkemizin aydınlık yarınları için cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ak Parti'nin İl Gençlik kolları kongresine de değinen Yıldırım, "Bu gün Gaziantep’te bayram var bu gün Gaziantep’te coşku var çünkü ülkemizin aydınlık yarına giden yoluna giden yolda yenileme var tazeleme var. Bugünümüz yarınımız geleceğimiz gençlerimizin aydınlık yarınları için buradayız bu meydandayız. Gaziantep’te Ak kadınlar, Ak Gençler hazır mısınız yeni bir destan yazmaya var mısınız. Hedef 2023 Cumhurbaşkanı seçimi, belediye seçimi milletvekili seçimi Gaziantep başından beri AK Parti’ye çok büyük destek verdi. Ak Parti’ye her seçimde desteğini artırarak bu günlere geldik. Türkiye ortalaması on puan üzerinden destek verdi. Gaziantep’e yakışan budur" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasının ardından salona geçerek, kongreye katıldı.