Başbakan Binali Yıldırım'dan vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili mesaj

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, "Bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur" dedi.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.Başbakan Binali Yıldırım da Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Dünyanın en saygın ilim otoritelerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin Beyefendi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sayın Sezgin, Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve düşünce özgürlüğüne hasret olduğu yıllarda kıymeti takdir edilmediği için uzun yıllar Avrupa’da bilimsel araştırmalarını sürdürmüş ve dünya ölçeğinde bir saygınlığa yükselmiştir. Türkiye’nin zor şartlarında Bitlis’ten başlayıp ilmin zirvesine uzanan hayat öyküsü, muazzam bilgi birikimi, eşsiz eserleri ve İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla bütün gençlerimiz için örnek bir şahsiyet olmuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hatırasını, eserlerini ve ilmini saygıyla yâd ediyorum. Büyük âlim Sezgin’e Allah’tan rahmet; sevenlerine, ailesine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyorum." (HB-

