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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir Olimpa AVM’de Fatih Bulut rüzgarı

Başakşehir Olimpa AVM’de Fatih Bulut rüzgarı

Konserden görüntüler

Yarış Alışveriş Kalaba Ziyaretçiler Alışveriş Merkezi 

-İmza gününden görüntüler
-Röportajlar

( İSTANBUL )- Başakşehir Olimpa Alışveriş Merkezi’nde Fatih Bulut İzdihamı İSTANBUL

- Başarılı sanatçı Fatih Bulut İstanbul’daki ilk alışveriş merkezi konserini ve imza gününü Başakşehir’de bulunan Olimpa Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirdi. Alışveriş merkezini dolduran kalabalığa müzik ziyafeti sunan sanatçı Fatih Bulut’un konserine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. ‘Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı sanatçı Fatih Bulut İstanbul’daki ilk alışveriş merkezi konserini ve imza gününü Başakşehir’de bulunan ‘Olimpa’ alışveriş merkezinde gerçekleştirdi. Mini konsere dakikalar kala vatandaşlar konser alanı ve katları doldurdu. Konser için gelen müzikseverler Bulut’u görebilmek için kıyasıya yarıştı. Sahneye çıkan başarılı sanatçı sevilen şarkılarını 7’den 70’ konsere katılım gösteren herkesle seslendirirken, alışveriş merkezinde zaman zaman konser dolayısıyla izdiham yaşandı. Konser sonrası sevenlerine imza dağıtan Fatih Bulut, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. İmza töreni sonrası Olimpa Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Burak Makaracı başarılı sanatçıya çiçek takdim etti. “Sevilmek ve değer görmek çok güzel bir şey” Değer görmenin önemli olduğunu belirten başarılı Sanatçı Fatih Bulut, “Sevenlerimizle olmak bizlere mutluluk veriyor. Sevenlerimiz bizim için nasıl heyecanlanıyorsa bizi görmek için bizler de onları görmek için heyecanlanıyoruz. İstanbul’u da seviyoruz, çok yoğun bir programımız oluyor sevenlerimizi gördükçe yorgunluğumuzu unutuyoruz. Biz Kayseri’yi temsil etmek için yola çıktık ardından Türkiye’yi temsil etmeye başladık. Daha önceki röportajlarımda da söylemiştim bu denli bir patlamayı beklemiyorduk ancak sevilmek ve değer görmek çok güzel bir şey” dedi.
“Fatih Bulut’un ilk alışveriş merkezi konserine ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz” Başarılı sanatçı Fatih Bulut’u ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Olimpa Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Burak Makaracı, “Bugün Fatih Bey’le burada konser programını gerçekleştiriyoruz. Biz alışveriş yapan müşterimize bir anket sunduk burada en çok kimi görmek istersiniz diye o sırada Fatih Bey dünyadaki dinlenme oranlarında ilk 3 sırada olarak dolaşıyordu. Anket sonuçları da Fatih Bey’i gösterince hemen Başakşehir’in ilk alışveriş merkezi olarak ziyaretçilerimize böyle bir sürpriz yaptık. Fatih Bey’in de ilk alışveriş konserinizi burada yapması bizim için de ayrı bir güzellik oldu. Mini konser sonrası ardından da imza günü yapacağız” şeklinde konuştu.

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