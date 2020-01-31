Başakşehir’deki sanayi sitesinde korkunç cinayet

-Cesedin arabaya bindirilişinden görüntü



( İSTANBUL )- 19 yaşındaki yabancı uyruklu gencin boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü İSTANBUL



- Başakşehir’de bulunan Aymakop Sanayi Sitesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre şüphelinin tespit edildiği öğrenildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olay saat 00.30’da Başakşehir İlçesinde bulunan Aymakop sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinde çalışan yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki H.K. isimli kişi, ismi öğrenilemeyen iş arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K. arkadaşı tarafından bıçaklandı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K.'nin cesedini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yabancı uyruklu genci bıçaklayan şüphelinin polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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