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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir’deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü Haberi

Başakşehir’deki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü Haberi

Havadan görüntü

Fabrika Yangını Fabrika İkitelli Gökyüzü Nadan 

-Yangın anı

( İSTANBUL )- Makinadan çıkan kıvılcım hammaddeleri tutuşturdu İSTANBUL

- Başakşehir’de plastik hammadde fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Yangının ayakkabı üreten makinadan kıvılcım çıkması sonucu başladığı öğrenildi. Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesinde içerisinde plastik hammaddelerin bulunduğu ayakkabı tabanı üreten 3 katlı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Dumanlar kısa sürede gökyüzüne kadar ulaşırken, çok sayıda itfaiye ekipleri de alevlere köpük ile müdahale etmişti. Yangının ayakkabı üreten makinadan kıvılcım çıkması sonucu hammaddelerin tutuşmasıyla başladığı öğrenildi. İtfaiye erlerinin ve çevredeki vatandaşların etkilendiği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonunda söndürüldü. (VK-ZA-
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