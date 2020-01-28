Başakşehir’de yan bakma cinayeti Haberi

-Emniyetten çıkışları

-Genel detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir’de “yan bakma” meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Mahallesi’nde 4 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Mırza Khalafov ve Muhammed R. T sokakta dururken, Samet A, Ekber İ. Hüseyin K, yanlarına gelerek yan baktın diyerek Mırza Khalafov darp etti. Khalafov kanlar içinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mırza Khalafov hastaneye kaldırdı. Hastaneye tedavi altına alınan Khalafov, 24 Ocak günü hayatını kaybetti. Olayda Muhammed R. T. yaralanarak Başakşehir Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, Muhammed R. T. ile Mırza KHALAFOV olay saatinden önce saat 17:30 sıralarında buluştuklarını birlikte alkol aldıklarını olay saatinde hava alırken tanımadığı iki erkek şahsın geldiğini Mırza KHALAFOV dövmeye başladıklarını aşırı alkollü olduğundan kavgayı tam olarak hatırlamadığını kavganın neyden başladığını hatırlamadığını Mırza Khalafov’ in yerde baygın olarak yattığını daha sonra ambulansın geldiğini söyledi.



polis ekipleri, yapılan çalışmaların neticesinde Samet A., Ekber İ., Hüseyin K. isimli şahısları olay şüphelileri olarak tespit etti. Samet A. isimli şahsın gasp hırsızlık suçundan 23 ocak günü yakalanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ekber İ’nin de Gasp yağma suçundan kaydı bulundu tespit edildi. Ekber İ., Hüseyin K’ de yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. (ZA-



loading...