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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir'de uzun süredir aranan su sayacı hırsızları yakalandı

Başakşehir'de uzun süredir aranan su sayacı hırsızları yakalandı

Güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız Su Sayacı 

-Zanlıların güvenlik kameralarını karartmaya çalışması
-Şüphelilerin karakoldan adliyeye sevk edilişi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de, bir sitenin dairelerine ait su sayaçlarını çalan 2 şüpheli, Mobil Park Timlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitedeki bazı güvenlik kameraları karartmak için çeşitli yöntemler denemesi kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir bitenin dairelerine ait 22 su sayacı, 15 Haziran tarihinde kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Timleri (MOT), sitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak 1 ay boyunca faillerin izini sürdü. MOT timlerince yapılan çalışmalarda, saatleri çaldıkları ileri sürülen Ümit B. (25) ile yaşı 18’den küçük bir çocuk şüpheli 11 Temmuz Perşembe günü Fenertepe Mahallesinde yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, 12 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece “açıktan hırsızlık” suçundan tutuklanarak Cezaevine gönderildi. Diğer yandan iki şüphelinin apartman dairelerindeki su sayaçlarını çalmak için siteye geldikleri sırada karşılaştıkları kameraları karartmaya çalışması dikkat çekti. O anlar, kırmaya çalıştıkları güvenlik kameralarına da yansırken, elde edilen görüntülerde binaya sitenin otoparkından gelen şüpheliler, kameralara taş attığı görülüyor.
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