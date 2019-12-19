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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Operasyondan görüntülerİSTANBUL (AA) - Başakşehir ve Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 800 gram eroin ile 2 hassas terazi ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, Başakşehir Bahçeşehir Mahallesinde bir araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Şüpheli aracı takibe alan polis, araç sürücüsü ile Küçükçekmece Atakent Mahallesinde bir site önüne uyuşturucu madde satın alan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Araç sürücüsü Nadir B. (22) ile Eyüp A. (22) gözaltına alındı.Şüphelilerden Nadir B'den 4 gram eroin ile 540 lira, Eyüp A'dan ise 4 gram eroin ele geçirildi.Yapılan çalışmaların devamında şüpheli Nadir B. ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ferhat K. (34) Küçükçekmece'de Sedat A. (28) ise Başakşehir'de yakalandı.Ferhat K'nin İstasyon Mahallesindeki evinde yapılan aramada 24 kilo 800 gram eroin ile 2 hassas terazi ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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