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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video

- Polis ekiplerinin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi - Ekiplerin evlere girmesi - Polis ekiplerinin evlerde arama yapmasıBaşakşehir'de uyuşturucu operasyonu - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 23 adrese operasyon gerçekleştirdi.Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.Polis ekiplerince bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girilirken, gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

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