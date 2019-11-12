Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı Video

-polis içeri girerken görüntü

-genel ve detay görüntü

-gözaltı görüntüsü geçilecek



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da helikopter destekli eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

Özel harekat polisleri, bazı kapıları kırarak içeri girebildi. İçeri girilmesinin ardından içerde yapılan aramalarda satışa hazır bulunan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesi sürüyor.



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