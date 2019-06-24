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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı

Başakşehir’de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı

Drone görüntüleri yangın alanı

Polis Bild Yangın Yeri 

-Yanan yer detay
-İtfaiye ekipleri

( İSTANBUL )- Yangın sonra son durum havadan görüntülendi İSTANBUL

- Altınşehir’de göl kenarında sazlık alanda başlayan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Göl kenarında bulunan ve geniş bir alanda etkili olan yangın alanına araçlar giremeyince ekipler yaya olarak müdahale etmek zorunda kaldı. Başakşehir Altınşehir'te TEM otoyolu kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangın yerine araç ile ulaşamayınca zor anlar yaşadı. Çok geniş alanda etkili olan yangın alanına yaya olarak müdahale eden ekipler yangının daha fazla yayılmaması için önlem aldı. Yaşanan yangının boyutu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
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