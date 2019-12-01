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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Başakşehir’de tekeri patlayan otomobil su kanalına uçtu

Başakşehir’de tekeri patlayan otomobil su kanalına uçtu

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Su Kanalı Direksiyon Trol 

-röp
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de seyir halindeki bir araç lastiğinin patlaması sonucu yol kenarından bulunan su kanalına uçtu. Kanala düşen araçta mahsur kalan sürücüyü, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Kayaşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HLU 69 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken bir anda aracının tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazayı gören sürücüler, haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç su kanalından çıkarıldı. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. “Aracın lastiği patlayınca su kanalına uçmuş” Kazaya karışan sürücünün kuzeni Gökhan Akan, “ Aracın lastiği patlamış arından araç kontrolü kaybederek aşağıya uçmuş. Araç içerisinde bir kişi vardı. Sağlık durumu gayet iyi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.
(UK-ZA-
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