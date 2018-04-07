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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir'de tanker faciası... Trafikte arıza yapan tanker, freni boşalarak 12 araca çarptı İzle

Başakşehir'de tanker faciası... Trafikte arıza yapan tanker, freni boşalarak 12 araca çarptı İzle

Olay yerinden görüntüler

Tanker Faciası İkitelli Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - EK)- Tankerin trafikte geri geri kayması güvenlik kameralarına yansıdı İSTANBUL

- Başakşehir'de arıza yapan tanker, ortalığı savaş alanına çevirdi. Tamir için tankeri altında giren sürücü, aracın kaymaya başlamasıyla yaralandı. Caddede geri geri kaymaya başlayan tanker 12 araca çarparak trafiği adeta savaş alanına çevirdi. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay İkitelli Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. 34 TZ 0024 plakalı tanker arıza yapınca sürücü aracı kenara çekti. Araçtan inerek arızayı gidermek için tankerin altında giren sürüü Azer Aliyev, bu sırada aracın kaymaya başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sürücü Aliyev, kayan tankerin altında yaralandı. Bu sırada trafiğin yoğun olduğu caddede geri geri kayan tanker, araçlara çarpmaya başladı.
Ortalığı savaş alanına çeviren tanker 12 araca çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü dışında yaralanan olmazken, polis ekipleri yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Olayda aracı hasar gören bir sürücü, "Tır arızalıymış, aşağı doğru kayıyordu. Ben de son anda sağa kırdım ama diğer araçlardan biri bana çarptı. Allah'tan can kaybı yok" dedi.
Tankerin trafikte kayması güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir tanker, trafiğin yaşandığı caddede aniden geri geri kaymaya başlıyor. Bu sırada tankerin sürücüsü de aracın altından çıkıyor. Tanker yolda kayarak kameranın açısından çıkarken, vatandaşlar da yaralı sürücüye yardım ediyor. (MD-ÖFA
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