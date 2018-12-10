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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL Haberi

Başakşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Yaralının ambulansa taşınmasıBaşakşehir'de silahlı kavga: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir lokanta önünde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkan sahibi Metin Bozkurt ile kiracısı Ahmet Bulca tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, Bulca'yı silahla yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bulca hastaneye kaldırıldı.Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 

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