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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Başakşehir’de silahlı 3 soyguncu bir marketi soyarak kayıplara karıştı İzle

Başakşehir’de silahlı 3 soyguncu bir marketi soyarak kayıplara karıştı İzle

Komşu Röp.

Parmak Soygun Parmak İzi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Market Dışından Görüntü
-Market İçerisinden Görüntü
-Güvenlik Kamera Görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de silahlı 3 kişi, Suriyeli Aziz Kalo isimli bir vatandaşın işlettiği markete girerek soygun gerçekleştirdi. Silah zoruyla gerçekleşen soygun esnasında işletme sahibinin dükkanda bulunan 6 yaşındaki oğlu da korkulu anlar yaşadı. Soyguncuların olayın ardından kaçması, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay; Başakşehir Şahintepe Mahallesi Bozok Sokakta saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre elinde silah bulunan üç kişi, Suriyeli Aziz Kalo isimli bir Suriyelinin işlettiği markete geldi. Market sahibine silah doğrultan zanlılar, kasadaki paraları istedi. Market sahibi Kalo, içeride bulunan 6 yaşındaki oğlunun korkması üzerine soygunculara direnmeyerek kasadaki paraları çıkardı. Kasadaki paraları alan soyguncular, marketten çıkarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Market içerisinde parmak izin incelemesi de yapan ekiplerin soyguncuları yakalama çalışması sürüyor. “Soygun anında adam ve 6 yaşındaki çocuğu içerideymiş” Komşusu Aziz Kalo’nun bağırması üzerine dışarı çıktığını ifade eden Necdet Şahin, “Ben evde uyuyordum. Bir baktım kiracım bağırıyor. Üç soyguncu gelerek adamı gasp etmişler. Silah çekip parasını almışlar. Sonrada ara sokağa doğru kaçmışlar. Dükkan içerisinde adam ve 6 yaşındaki çocuğu varmış. Bir miktar parasını ve cep telefonunu almışlar. Bu tür olaylar devamlı başımıza geliyor. Polisimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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