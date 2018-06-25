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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de sabaha kadar süren seçim kutlamaları havadan böyle görüntülendi İzle

Başakşehir’de sabaha kadar süren seçim kutlamaları havadan böyle görüntülendi İzle

KUTLAMALARDAN DETAYLAR

Kutlay Kamera 

-KUTLAMALARIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
-DETAYLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul’da vatandaşlar sevinç kutlamaları yaptı. Başakşehir’de sabaha kadar süren kutlamalar, havadan drone ile görüntülenirken yaşanan mutluluk kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla vatandaşlar sokaklara çıktı. İstanbul’un bir çok yerinde yapılan sevinç kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Seçimden Recep Tayyip Erdoğan’ın galip çıkmasıyla sokaklar bayram yerine döndü. Binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla caddelerde slogan attı. Başakşehir'de sabaha kadar süren kutlamalarda sevinç gösterisi yapan çok sayıda partili, meşaleler yakıp marşlar söyledi.

Zaferi doyasıya kutlayan vatandaşlar yüzlerce araçla konvoy oluşturarak ilçeyi turladı.
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