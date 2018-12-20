Başakşehir'de pestil görünümü verilen uyuşturucu ele geçirildi...Uyuşturucu operasyonu kamerada

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( İSTANBUL )-Operasyonda 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin Başakşehir'de bir kargo şirketine gerçekleştirdiği operasyonda, pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan bir kargo şirketinden uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 5 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen bir kargo paketinin içinde pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Kargo paketinin aranma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

