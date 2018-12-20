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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Başakşehir'de pestil görünümü verilen uyuşturucu ele geçirildi...Uyuşturucu operasyonu kamerada

Başakşehir'de pestil görünümü verilen uyuşturucu ele geçirildi...Uyuşturucu operasyonu kamerada

Operasyon anı

Argo Uyuşturucu Kamera Güvenlik Kamerası 

-Ele geçirilenler

( İSTANBUL )-Operasyonda 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin Başakşehir'de bir kargo şirketine gerçekleştirdiği operasyonda, pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan bir kargo şirketinden uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 5 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen bir kargo paketinin içinde pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Kargo paketinin aranma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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