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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir'de marketten hırsızlık - İSTANBUL

Başakşehir'de marketten hırsızlık - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası görüntüleriBaşakşehir'de marketten hırsızlıkİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Eylül'de Ziya Gökalp Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde bulunan bir marketten bin lira değerinde gıda ve temizlik maddesi çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis yaptığı çalışmanın ardından Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi üzerinde şüpheli B.K. ile yaşı küçük şüpheli Ö.O. yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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