Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir'de maç çıkışı taraftarlar kaza yaptı: 4 yaralı

Başakşehir'de maç çıkışı taraftarlar kaza yaptı: 4 yaralı

kazaya karışan araçlar

Güvenlik Önlemi Zincirleme Kaza Polis Ekipleri Direksiyon Hazırlık Maçı 

-polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-olay yerine gelen ambulanslar
-vatandaş röp
-genel detaylar

( İSTANBUL )- Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı, 4 kişi yaralandı İSTANBUL

- Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı yolu üzerinde Beşiktaş-Panathinaikos hazırlık maçından dönen taraftarlar kaza yaptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 Beşiktaş taraftarı yaralandı. Kaza, Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ND 8414 plakalı aracın sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önünde seyreden 34 KS 0827 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 KS 0827 plakalı araç ise 34 PS 17 62 plakalı araca çarptı. Meydana gelen zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan 1 kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kazaya karışanların Beşiktaş- Panathinaikos hazırlık maçından dönen taraftarlar olduğu öğrenildi. Kaza anını anlatan bir taraftar, "Maçtan çıktık. Karşıdan araba geliyor. İlk önce başka arabaya çarptı sonra geldi bize çarptı" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı