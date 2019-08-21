Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın - İSTANBUL
- Başakşehir'de sanayi sitesi - İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiBaşakşehir'de kozmetik deposunda yangın - Sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyorİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Marmara Sanayi Sitesi P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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