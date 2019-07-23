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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Başakşehir’de korkutan yangın havadan görüntülendi Haberi

Başakşehir’de korkutan yangın havadan görüntülendi Haberi

Olay yerinden görüntü

Polis Sağlık Ekibi Yangına Müdahale Sanayi Sitesi Trol 

-Çalışanlar ve çevrede bulunanlar görüntü
-Ayran dağıtılması
-İtfaiye ekipleri yanan bina detay

( İSTANBUL )- Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine vatandaşlar ayran dağıttı İSTANBUL

- Başakşehir’de bir iş merkezinde bulunan bir kozmetik firmasının depo bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede iş merkezinin üç ve dördüncü katını sararken,vatandaşlar dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran dağıttı.
Yangın havadan görüntülendi. Başakşehir’de bulunan ENKOP sanayi sitesinde bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının depo bölümünde bulunan jeneratöründe yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş merkezinin üçüncü ve dördüncü katını tamamen sardı. Vatandaşlar dumandan etkilenen itfaiye ekine ayran dağıttı Bu sırada çalışanların haber vermesiyle birlikte çok sayıda itfaiye,polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina da bulunan çalışanlar tamamen tahliye edildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen çalışanlara ve itfaiye erlerine çevrede bulunan vatandaşlar ayran dağıttı.
Yangın kısmen kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri binanın camları kırarak bina da bulunan vatandaşları tahliye etti. (VK-ZA-
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