Başakşehir'de iş yeri yangını - İSTANBUL

- Yangın çıkan iş yerinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasıBaşakşehir'de iş yeri yangını - Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, sitenin E Blok'unda bulunan plastik ayakkabı tabanı imalatı yapan bir iş yerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.İtfaiye ekiplerinin iş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.
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