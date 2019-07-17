Başakşehir'de imalathane yangını Haberi

-itfaiye ekibi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Başakşehir'de bulunan bir imalathanenin depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesinde bulunan bir imalathane de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, imalathanenin depo bölümünde bilinmeyene bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (VK-ZA-

