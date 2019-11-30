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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de iki dakikada bir marketi talan eden hırsızlar kamerada İzle

Başakşehir’de iki dakikada bir marketi talan eden hırsızlar kamerada İzle

güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-hırsızlık anları

( İSTANBUL -ÖZEL)- Güvenliği bulunan sitedeki market dakikalar içerisinde soyuldu- ‘Sepetli’ hırsızlar 2 dakikada dükkanı talan etti İSTANBUL

- İstanbul Başakşehir’de bir site içerisinde bulunan markete sabahın ilk saatlerinde gelen yüzleri kapalı 5 kişi iki dakika içerisinde dükkanı adeta yağmaladı. Yanlarında getirdikleri sepetlere dükkân içerisinde bulunan ürünleri doldurduktan sonra araçlarıyla kaçan hırsızların tüm bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki markette meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlilerinin de bulunduğu siteye gelen yüzleri kapalı ve şapkalı 5 kişi sabahın ilk ışıklarında dükkan önüne geldi. Güvenlik görevlilerinin bir anlık boşluğundan faydalanan şahıslar, marketin kepenklerini kırarak içeriye girdi. İçlerinden bir kişi market önüne kaçacakları aracı park ederken diğer 4 kişi market içerisinde keşif yapmaya başladı.
Markete hazırlıklı gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri sepetlere yaklaşık 2 dakika içerisinde dükkanda maddi değeri olan ne varsa doldurmaya başladı.
Kısa sürede amaçlarına ulaşan şahıslar dükkan önünde hazır bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi, markete geldikten sonra fark ettiği olay karşısında adeta şoke oldu. Güvenlik görevlilerine rağmen hırsızlık olayının gerçekleşmesine isyan eden market sahibi karakola giderek şikayetçi olurken hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar marketi iki dakikada talan etti Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzlerin kapalı 5 kişi market önüne gelerek içeriye girmesi görülüyor. Ardından dükkânı 2 dakika gibi bir sürede talan eden 5 kişi olay yerine geldikleri araçla kaçarak izlerini kaybettiriyor. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine dükkan ve çevresinde inceleme yapan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şüpheli 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
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