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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir'de fabrika yangını - İSTANBUL Haberi

Başakşehir'de fabrika yangını - İSTANBUL Haberi

- Yangına müdahaleden görüntülerBaşakşehir'de fabrika yangını - Plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik maddeler üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika Yangını Fabrika Sağlık Ekibi 

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