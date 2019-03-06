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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir'de dehşet anları kamerada... Otomobil sürücüsü, çarptığı kadın ile birlikte sitenin bahçesine böyle uçtu İzle

Başakşehir'de dehşet anları kamerada... Otomobil sürücüsü, çarptığı kadın ile birlikte sitenin bahçesine böyle uçtu İzle

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera 


- Başkaşehir'de bir otomobil sürücüsü, çarptığı kadın ile birlikte sitenin bahçesine uçtu. Dehşet anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Kayaşehir Mahallesi'nde yaşandı. Fren yerine gazan basan sürücü, yol kenarında ilerleyen kadına çarptı. Kadını da arabanın önüne alan otomobil, bir sitenin bahçesine uçtu. Kazada otomobilin çarptığı kadının yaralandığı öğrenildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (ÖFA
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