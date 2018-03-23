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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Başakşehir’de “Çanakkale Özel Programı” düzenlendi

- Başakşehir’de “Çanakkale Özel Programı” düzenlendi

Programdan görüntüler

Gaziler Tarihçi Belgesel Bilgi Evleri Kültür Sanat 

-Başkanın konuşması
-Yavuz Bahadıroğlunun konuşmasından görüntüler
-Esat Kabaklının konserinden görüntüler
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Özel Programı düzenledi.
‘Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum’ etkinliğe onur konuğu olarak katılan tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Başakşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıldönümü dolayısıyla Emin Saraç Kültür Sanat Merkezinde “Çanakkale Özel Programı” düzenlendi.
‘Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum’ adlı etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra onur konuğu olarak Tarihçi ve Yazar Yavuz Bahadıroğlu, Esat Kabaklı ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Başakşehir Belediyesi bilgi evlerinde eğitim alan gençlerin hazırladığı Çanakkale belgeseli ile başlayan programda tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan hikâyeleri anlattı. 18 Mart zamanında yapılan bazı girişimlerin bugün de devam ettiğini belirten Bahadıroğlu, Necip Fazıl Kısakürek’in dizelerini okuyarak konuşmasını sonlandırdı. Şiirin okunduğu sırada salonda bulunan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, program Esat Kabaklı’nın Çanakkale Türkülerinin seslendirdiği konserle son buldu. “Bizler 18 Martta çifte zafer yaşadık” Çanakkale özel programında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Biz 18 Mart’ta çifte zafer yaşadık. Hem Çanakkale zaferini kutladık hem de Afrin zaferini kutladık. Rabbim bu millete bir daha bu zaferlerden hep tattırsın ve hiç mağlubiyet vermesin. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi ’Rabbim bu ülkeye bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın’. Rabbim bizler hiçbir zaman o pozisyonlara düşürmesin. Vatanı ve milleti için şehit olmuş şehitlerimize rahmet, yaralı gazilerimize sağlık diliyoruz” dedi.
(UK-MB-
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