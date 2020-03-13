Başakşehir’de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi mahsur kaldı

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( İSTANBUL )- Çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı İSTANBUL



- Başakşehir'de bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Şahintepe Mahallesi 29. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmandan dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Birinci katı saran dumanlar apartmandaki diğer daireleri de etkisi altına aldı. Apartmanda bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkma sebebi araştırılıyor.



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