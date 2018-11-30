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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Başakşehir'de araç parkı yüzünden silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Başakşehir'de araç parkı yüzünden silahlı kavga çıktı: 1 yaralı

Olay yerindeki araçtan görüntüler

Tekstil Atölyesi Silahlı Kavga Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Market önü ve çevresinden görüntü
-Polis ekipleri ve çalışmalarından görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Başakşehir’de aralarında husumet bulunan komşular arasında araç parkı yüzünden kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada taraflardan birinin aracı zarar görürken bir kişi de yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Gül Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, biri market diğeri tekstil atölyesi sahibi olan ve aralarında husumet bulunan iki kişi arasında araç park etme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekstil atölyesinde çalışan Yavuz K. Market sahibinin aracına taş ve sopalarla saldırmaya başladı.
Market sahibinin oğlu olduğu iddia edilen Bilal K. (15) aracına zarar veren Yavuz K.’ya belinden çıkarttığı silahla 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şahsın vurulduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı şahsın sağlık durumu iyi Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Yavuz K. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayda karın ve bel bölgesinden isabet alan Yavuz K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sokak üzerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına emniyet şeridi çekerek kontrol altına aldı. Emniyet ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında olay yerinde bir adet silah ele geçirildi. Polis ekipleri olay yerinde bulunan güvenlik kameralarından eşkâlini belirlediği Bilal K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
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