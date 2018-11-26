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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir'de altın kuryesinin aracından 4,5 kilogram altını çalındı - İSTANBUL Haberi

Başakşehir'de altın kuryesinin aracından 4,5 kilogram altını çalındı - İSTANBUL Haberi

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Genel görüntülerBaşakşehir'de altın kuryesinin aracından 4,5 kilogram altın çalındı - Başakşehir’de kuyumcu dükkanına altın satmak için gelen kuryenin aracının bagajından yaklaşık 4,5 kilogram altın çalındıİSTANBUL (AA) - Başakşehir’de kuyumcu dükkanına altın satmak için gelen kuryenin aracının bagajından yaklaşık 4,5 kilogram altın çalındı.Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının önünde gerçekleşen olayda bir kişi, altın dolu çantayla kuyumcuya altın bırakmak için gelen kuryenin aracının bagajından hırsızlık yaptı.Durumu fark eden kuryenin, silahla soyguncunun peşinden birkaç defa ateş ederek soyguncuyu yaraladığı iddia edildi.Soyguncu, kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

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