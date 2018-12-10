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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Başakşehir’de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay yeri görüntü

İlk Müdahale Parmak İzi Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Sağlık Ekipleri 

-Polis çalışması
-Detay
-Cep telefonu görüntüsü
-Yaralı şahıs görüntü

( İSTANBUL )- İş yeri sahibi, kiracısını vurdu İSTANBUL

- Başakşehir'de bir iş yeri sahibi ile kiracısı arasında alacak verecek yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu.
Kavgada kiracı çenesinden vurularak yaralandı. Olay Başakşehir Altınşehir mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde öğle saatlerinde bir kebapçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yeri Sahibi Metin B. kiracısı olan Ahmet B. ile alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iş yeri sahibi Metin B. yanında bulunan silahla Ahmet B.’ye ateş açarak çenesinden vurdu ve ardından olay yerinden kaçtı. İş yerinde çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de iş yeri ve çevresinde parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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