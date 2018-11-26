Başakşehir'de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada Haberi

-Kuryenin hırsızın arkasından ateş etmesi

-Vatandaş röportajı

-Olay yeri incelemeden görüntüler



( İSTANBUL )- Taşıdığı altınlar çalınan kurye, hırsızı silahla ateş açarak durdurmaya çalıştı- Başakşehir’de kuryenin aracının bagajından 4.5 gram altın çalındı İSTANBUL



- Başakşehir’de bir şahıs, kuyumcu dükkanına altın getiren kuryenin bagajındaki 4.5 kilogram altını çaldı. Durumu fark eden kurye belindeki silahla soyguncunun peşinden defalarca ateş ederken, yaralı soyguncu araca binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı ve toptancının hırsıza ateş etmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre kuyumcu dükkanına altın bırakmak için gelen bir kurye , aracını dükkan önüne park ederek altın dolu valizle dükkana girdi. Burada altını teslim eden kurye tekrar dükkandan çıkarak altın dolu valizi aracının bagajına koyarak, arabasına bindi. Bu esnafa bir kişi aracın bagajını açarak, içerisindeki 4.5 kilogram altın olan valizi çaldı. Durumu fark eden şahıs belindeki silahı çıkartarak hırsızın peşinde defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan hırsız, kendisini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, soygunu gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi Güvenlik kamerası görüntülerinde elinde valiz olan kurye dükkanından çıkarak valizi aracının bagajına koyuyor ve arabasına biniyor. Bu esnafa arkadan koşarak gelen hırsız bagajın kapısını açarak altın dolu valizi alarak kaçıyor. Durumu fark eden kurye hırsızın arkasından silahla defalarca ateş ediyor ve yaralanan hırsız hazır bulunan araca binerek olay yerinden kaçıyor. “Hırsız yaralı şekilde araca binerek kaçtı” Olayı anlatan esnaf Yusuf Erdoğan, “Silah sesini duyarak dışarıya çıktık. Dışarıya çıkınca kuyumcu dükkanına gelen toptancı arkadaşın aracından altın dolu valizi biri alıp götürdü. O arada toptancı silahınını çekerek hırsıza altı el ateş etti. Hırsız yaralı bitirmişse araca binerek kaçtı. Hırsız bagajı açtı, altın dolu çantayı alarak kaçtı” dedi.



