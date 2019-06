Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini sergiledi

-Detay görüntü

( İSTANBUL )- Becerikli eller hünerlerini sergiledi İSTANBUL



- Başakşehir Belediyesi “Becerikli Eller Kulübü” öğrencileri el emeği göz nuru eserlerini Cevdet Kılıçlar Bilgi Evi’nde sergiledi. Öğrencilerin eserleri, büyük beğeni topladı. Başakşehir Belediyesi’nin “Becerikli Eller Kulübü” öğrencileri bir sergiye daha imza attı. Yetenekli minik 190 öğrencinin çanta, kitap ayracı, kapı süsleri, sepet, sabun süslemeleri, keçeden yapılan cüzdan, bebekler, havlular gibi pek çok ürün sergide yer aldı. 4 yıldır faaliyetine devam eden kulübün yıl sonu sergisi Cevdet Kılıçlar Bilgi Evi’nde gerçekleştirildi.

El emeği göz nuru eserler ile öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekerek evde kullanmadıkları ürünleri yetenekleri ile birleştirdi. “Her defasında başarmanın mutluluğunu tattıkça bu sefer sabırsızlandılar” Başarmanın mutluluğu artınca her işlerinde sabırsızlandıklarını aktaran Cevdet Kılıçlar Bilgievi Becerikli Ellerim Kulübü Öğretmeni Fatma Özak “Çocuklar ilk başladıklarında çok heyecanlıydı. İğne iplik takmaktan korkuyorlardı. Anneleri iğne batmasın diye onları hep uzak tuttuğu için ama çocuklar her defasında başarmanın mutluluğunu tattıkça bu sefer sabırsızlandılar. Her defasında kendilerine hedef belirleyip onu bitirip bir diğerine geçme kendilerine hedef belirlemeyi öğrendiler. Yoğun ders programı içerisinde streslerini attılar. Onlar için en güzel terapi becerikli ellerim oldu” diye konuştu.

“Çocuklar birliği, beraberliği, sabrı öğreniyor” Kurs ile çocukların el becerilerini geliştiğini vurgulayan Özak,” Yaş aralığımız 4’üncü sınıf ile 8’inci sınıf arası devam etmektedir. Her sene üzerine kaldıkları yerden devam etmektedirler. Ürünleri sadece sergilemek amaçlı yapıyoruz şuanda ama ileride çocuklar kendileri ticari amaçla bu işleri yapabilirler. En azından el becerileri gelişmiş oluyor. Sosyal hayata kendilerini daha iyi adapte ediyorlar. Burada çocuklar birliği, beraberliği, sabrı öğreniyor” dedi.

Geçen yılda aynı kursa geldiğini ifade eden Sudenur Turgut, “Buraya geldiğimizde ilk başta dikiş öğrenerek başladık. Sıra sabrımızı test etti. Sonra öğretmenimizin yardımı ile değişik ürünler ortaya çıkardık. Benim için en zor dikiş sepet yapmak oldu. Çünkü çok uzun sürüyor. Etaminde zor. Etaminde ben İstanbul’u gösteren vav işaret