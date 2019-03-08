Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Barzani: ' IKBY'de memur maaşları kesintisiz ödenecek' - ERBİL

Barzani: ' IKBY'de memur maaşları kesintisiz ödenecek' - ERBİL

Barzani: " IKBY'de memur maaşları kesintisiz ödenecek" - ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin basın açıklaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, memur maaşı kesintisi uygulamasının kaldırılarak maaşların tam ve kesintisiz ödeneceğini açıkladı.
Barzani, IKBY bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında maaş kesintisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Memur maaşları kesintisinin alınmış "en zor karar" olduğunu belirten Barzani, "Bu aydan itibaren IKBY'de memur maaşı kesintisi kaldırılacak ve maaşlar eskiden olduğu gibi tam ve kesintisiz ödenecek." dedi.
Barzani, maaş kesintilerinin IKBY hükümetinin tasarrufu dışında olduğunu belirterek, Bağdat yönetimi tarafından bütçe kesintisi, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, petrol fiyatlarının düşüşü, iç göçmen meselesi ve sığınmacıların gelmesinin maaş kesintisine yol açtığını ifade etti.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin IKBY'de maaş kesintisi uygulamasının ortadan kaldırılmasındaki çabalarından övgüyle bahseden Barzani, "IKBY Bağdat ile maliye ve petrol meselesinin Irak anayasası çerçevesinde çözüme kavuşması için çok ciddi" olduğunu dile getirdi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı Petrol Fiyatları Basın Toplantısı Basın Açıklaması Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı