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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Barzani gayrimeşru referandum sonrası ilk kez Bağdat’ta

Barzani gayrimeşru referandum sonrası ilk kez Bağdat’ta

- Barzani'nin Başbakan Abdulmehdi tarafından karşılanması - Başbakanlık ofisinde görüşme yapılması - Editöre Not: Görüntünün ilk bir dakikası kaynağından sessizdir.BAĞDAT (AA) - Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, geçen yıl yapılan gayrimeşru referandumun ardından ilk kez başkent Bağdat 'a gelerek temaslarda bulundu.Görevine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı olarak devam eden Barzani, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile ayrı ayrı görüştü. Bağdat 'ta diğer Iraklı yetkililerle görüşecek olan Barzani, yarın Necef'e giderek Sadr Hareketi lideri Mukteda es - Sadr ile bir araya gelecek.Barzani'nin Bağdat 'taki temasları kapsamında Erbil - Bağdat ilişkileriyle birlikte hükümet kabinesinin tamamlanmayan bakanlık adaylarının masaya yatırılması bekleniyor.

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