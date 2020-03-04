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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bartınlı şoförlerden İdlib şehitleri için konvoy

Bartınlı şoförlerden İdlib şehitleri için konvoy

KONVOYDAN GÖRÜNTÜLER

Şehadet Şehit Güzergah Sınır Güvenliği Taksi Şoförleri 

-BARTIN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI SİNAN AMASRALI AÇIKLAMA
-KUR'ANI KERİM OKUNMASI VE DUA EDİLMESİ
-DETAYLAR

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’daki şoförler, İdlib şehitlerine saygı konvoyu düzenledi.
Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın koordinasyonunda yapılan etkinliğe Bartın ve ilçelerindeki, taksi şoförleri, okul servisleri ve dolmuşlardan oluşan 200 araç katıldı.
Eylem öncesi alanda Kur’an okunup, dualar edildi. Her birine Türk Bayrakları asılan çok sayıda araçtan oluşan konvoylu eylemde, korna çalarak şehir turu atan şoför esnafı Türkiye’nin Suriye’deki harekatına destek verdi. Eylemde konuşan Bartın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sinan Amasralı, şoför camiası olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada alınacak tüm kararlarda devletin yanında olduklarını dile getirdi. Amasralı şöyle konuştu, “İdlib'de rejim güçlerine karşı sınır güvenliğimizi korumaya çalışan ve şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sınır ötesinde, ülkemizin güvenliğini korumaya çalışan, bizlerin huzur ve güvenle ülkemizde yaşayabilmesi için canlarını ortaya koyan askerlerimizden acı haberler aldık. Resmi açıklamaya göre 36 Mehmetçiğimiz şehadete erdi. Her birimizin içi yandı. Şoför camiası olarak, bundan önce de bundan sonra da alınan ve alınacak olan tüm kararlarda devletimizin yanındayız. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." Yalı, Kemerköprü, Çatmaca, Türbe, Ömertepesi, Çevre Yolu, Kanlıırmak güzergahında yapılan konvoyun ardından grup olaysız şekilde dağıldı.
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