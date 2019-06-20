Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bartın Valisi Güner: 'Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı' - BARTIN

Bartın Valisi Güner: 'Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı' - BARTIN

Bartın Valisi Güner: "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı" - BARTIN - Genel görüntüler - Bartın Valisi Sinan Güner'in açıklamaları Bartın 'daki sağanak - Bartın Valisi Sinan Güner: - "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı"BARTIN (AA) - Bartın Valisi Sinan Güner, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde etkili olan sağanak sonucu sele kapıldığı belirtilen 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldığını bildirdi.Vali Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Güner, bölgeye gittiğini dile getirerek, "Merkeze bağlı Hasankadı beldesinde sele kapılan 11 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. En önemli konu bu. Beldeye ulaşım için iki güzergah var. Biri açıldı, kara yolları ekipleri müdahale etti. Diğer güzergahta iş makineleri tarafından açılmaya çalışılıyor." diye konuştu.
Vali Güner, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara başladığını kaydetti.

Güzergah Bild Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı