Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Bartın merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Bartın merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

adliyeden detay

Adli Kontrol Dolandırıcılık Terör Örgütü Avcılık Silahlı Terör Örgütü 

-şüphelilerin adliyeye getirilmesinden detay

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili şüpheli şahıslara yönelik silahlı terör örgütünü yönetme ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini yok etme veya gizleme suçlarından Bartın merkezli Ankara, Denizli, Karabük ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon neticesinde İ.A, N.A, Y.T, E.G, ve M.K isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.A. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı