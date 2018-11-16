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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bartın ırmağı siyaha büründü

Bartın ırmağı siyaha büründü

Irmaktan görüntüler

Fabrika Deniz Taşımacılığı Gesi Sudan Allah 

-Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın açıklaması
-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Irmağı’nın Kemerköprü bölgesinde su siyah akmaya başlayınca yetkililerce inceleme başlatıldı. Türkiye’de üzerinde tek deniz taşımacılığı yapılabilen Bartın Irmağı, yeniden siyaha büründü. Geçen yıllarda da meydana gelen kirliliğe çözüm bulunması beklenirken, fabrika atıklarından kaynaklandığı tahmin edilen kirlilik üzerine sudan numune alan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin nedenlerini bulmak için çalışma başlattı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından kirliliğe neden olanlara gereken idari yaptırımların uygulanacağı öğrenildi. Irmakla ilgili yaşanan kirliliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yetki sınırları içerisinde olduğunu belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Gidip baktığımızda biraz kirlilik olduğun gördük. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürümüz, müdürlüğümüz bizzat ilgileniyor. Gerekli numuneleri aldığını biliyorum ve sonucunda gerekeni yapacaktır. Irmaklarla ilgili yetkiler Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde. Bende onların gereken işlemleri yapacağını biliyorum. Bizim için ırmaklar, içindeki canlılar önemli. Çevremiz ve suyumuz önemli. Ben ilgilenen tüm dostlara teşekkürlerimiz sunuyorum. Kirletenleri de kınıyorum. Çünkü su hepimize lazım. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin de, sorunun sık sık yaşandığını belirterek, kirliliğin fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti.

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