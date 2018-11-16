Bartın Irmağı'nda kirlilik - BARTIN

- Bartın Irmağı'ndan detaylar Bartın Irmağı'nda kirlilik - Kirlilik nedeniyle oluşan renk değişikliği üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldıBARTIN (AA) - Bartın Irmağı'nda görülen kirlilik nedeniyle inceleme başlatıldı.Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı, kirlilik nedeniyle koyu bir renge büründü.Irmağın Kemerköprü mevkisinde yaşanan kirlilik ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler, ırmağın belirli bölgelerinden su numuneleri aldı. Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ırmakta yaşanan kirliliğin fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.
Kent merkezinden geçen ırmağın zaman zaman siyah renge dönüştüğünü, bunun da balık ölümlerine neden olduğunu belirten Çetin, "Bu sorunu maalesef zaman zaman yaşıyoruz ama bizim belediye olarak bir yaptırımımız yok. Durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bartın Valiliği'ne bildirdik. Kirliliğin ayrıca ırmağın gerisinde bulunan fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunun yüzünden balık ölümleri oluyor." diye konuştu.