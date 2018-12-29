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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bartın emniyetinden kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Bartın emniyetinden kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

- Zanlıların olay yerine gelmesi

Polis Kaçak Yılbaşı Kaçak İçki 

-- Asayiş ekiplerinin üst araması
-- Çantalardaki kaçak içkiler
-- Zanlıların polis otosuna bindirilmesi
-- Detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmeleri için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kente kaçak içki sokmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ö ve O.A isimli şahısların piyasaya kaçak içki sokacakları ihbarının ardından başlattığı çalışmaların sonucunda zanlılara operasyon düzenledi.
Halayçıyaması mevkiinde operasyon için bekleyen Asayiş ekipleri, zanlılar taksiyle olay yerine gelince düğmeye bastı. Zanlıların çantasında bulunan 10 şişe kaçak içkiye el konulurken, A.Ö ve O.A. yasal işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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