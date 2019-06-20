Bartın'daki sel felaketinde 2 kişi kayıp

-- Ekiplerin çalışması

-- Vali Sinan Güner'in açıklamaları

-- Hasan Kadı Belediye Başkanının açıklamaları

-- Kaybolan 11 yaşındaki çocuk İsa Akgün'ün fotoğrafı



( BARTIN )- Bartın Valisi Sinan Güner: "Bizim için en kritik nokta 11 yaşındaki bir çocuk sele kapılmış kayıp" BARTIN



- Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası beldede sel felaketi yaşandı. 11 yaşında bir çocuk ile 70 yaşındaki kayıp bir yaşlı adamı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bartın Valisi Sinan Güner de bölgeye giderek inceleme başlattı. Hasankadı beldesinde şiddetli yağışın ardından beldede hayat adeta durma noktasına geldi. Beldeye ulaşım bazı noktalardan kapanırken dereler taştı, tarlalar ve yollar sular içerisinde kaldı. Bazı ev ve iş yerleri de su basması dolayısıyla hasar meydana geldi. Belde halkı eşyalarını kurtarırken ekiplerce güvenli bölgeye sevk edildiler. Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. AFAD, UMKE, 112, jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Öte yandan kayıp 10 yaşındaki İsa Akgün ve 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Kayıp iki kişiyi aramak için bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi. Bartın Valisi Sinan Güner gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda malzeme ve heyelan var. Ekip orayı aça aça geliyor bizim önümüzdeydi. Kozcağız yolu ekipler tarafından açıldı. Ulaşımı sağladık şuanda bütün iş makinaları heyelanın olduğu mahallede. Bizim için en kritik nokta 11 yaşındaki bir çocuk sele kapılmış kayıp. AFAD ekipleriyle jandarma kurtarma ekipleri sualtı dalgıç ekibi drone arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün Bartın burada. Bir çocuğumuz Dereköy mahallemizde suya kapıldı. Yaşlı bir amcamız suya kapıldı. Afet durumundayız. evlerimiz gitti, yollarımız göçtü. Dereler taştı. Valimiz de geldi. İncelemelerde bulunuyorlar. Şu an itibariyle iki kişi kayıp. 11 yaşında bir çocuğumuz ve 70 yaşında bir amcamız kayıp" diye konuştu.



