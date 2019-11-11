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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın'daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi

Bartın'daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi

- Olay yeri

Anız Ateşi Kayalı Ormana Ormanlı Orman Yangını 

-- İtfaiye araçları
-- Evlerden detaylar
-- Ormanlık alandaki yangın
-akşam geçilen görüntüler de eklenmiştir

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'ın İnkumu beldesinde meydana gelen orman yangını sebebiyle 7 ev tahliye edildi. Yangına diğer ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye edildi. Edinilen bilgiye göre, Güzelcehisar köyü mevkiinde bir vatandaşın yaktığı anız ateşi ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın İnkumu mevkiindeki ormanlık araziye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Orman İşletmeye ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan evleri de tehdit eden yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılırken, sarp ve kayalık olan arazide ekiplerin rahat ilerleyebilmesi için greyder ile yol açma çalışmaları yapılıyor. Bartın Valisi Sinan Güler ve Belediye Başkanı Cemal Akın da söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor. Öte yandan Bartın Valisi Sinan Güler de yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sürdürüyor. Bölgedeki 7 ev de tahliye edildi. Evlere girişlere izin verilmezken diğer belediyelere ait itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam ediyor. (AY-OA
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