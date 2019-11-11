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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bartın'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bartın'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

Kayalı Paletli Araç Ormanlı Orman Yangını Trol 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI
-İNKUMU SAKİNLERİNİN BEKLEYİŞİ,
-BARTIN VALİSİ SİNAN GÜNER AÇKIKLAMA
-DETAYLAR

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’ın İnkumu sahili ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, sahile 4 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bir vatandaşın fındık bahçesindeki anızları yakmak istemesi sırasında alevler birden ormanlık alana sıçradı. İnkumu’nun sarp kayalıklarında bulunan ağaçların tutuşması sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin sarp ve ulaşılamayan bir noktada olması nedeniyle yangına uzun süre müdahale edilemedi. Arazözlerin ormanlık alanda sarp alana yol açmasının ardından müdahale edilen yangında zaman zaman alevler şiddetini artırdı. Zonguldak, Devrek, Karabük, Safranbolu, Ulus, Abdipaşa, Amasra, Kozcağız’dan da takviye ekiplerin sevk edildiği yangın 5 saatlik uğraşın ardından kontrol altına alınabildi. Bu sırada yangının bulunduğu alanın alt tarafındaki evlerde kalan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. İnkumu sakinlerinin de tedirginlikle takip ettiği yangınla ilgili soğutma çalışmaları sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Fındık bahçesinde anız temizliği yapıldığı sırada meydana gelen yangınla ilgili aldıkları ihbar üzerine söndürme çalışmalarının başladığını ifade eden Bartın Valisi Sinan Güner, “Arazinin sarp kayalık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürüldü ve yangın yol olmayan alana yayılmasıyla paletli araçlarla yol açıldı. Açtığımız yangın yollarını kullanarak söndürme araçlarını en yakın noktaya kadar ulaştırdık. Yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Ancak yer yer alevlenmeler var. Bu işin doğasında var. Sabaha kadar buradayız, soğutma çalışmaları ve arada devam eden küçük yangınları kontrol etmemiz lazım” dedi.
Vali Güner ayrıca yangına neden olan şahsın da gözaltında olduğunu sözlerine ekledi.
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