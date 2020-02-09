Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Bartın'da vatandaşlar 5 yılın ardından karla buluştu

Bartın'da vatandaşlar 5 yılın ardından karla buluştu

karla mücadele araçlarının çalışması

Kar Topu Köy Yolları Karla Mücadele Naylon Poşet Kar Yağışı 

-vatandaşların karda eğlenmesi

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da 5 yılın ardından yoğun kar yağan kent merkezinde vatandaşlar karın tadını çıkardı. Bartın’da 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin kapanan yolları açmak için yoğun mücadele verdiği kentte, 5 yılın ardından yoğun kar yağışını gören vatandaşlarda kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşların kar topu oynadığı kentte, bazı vatandaşlarda naylon poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkarttı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde devam eden yağışlar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için de İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mücadele veriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı