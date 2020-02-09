Bartın'da vatandaşlar 5 yılın ardından karla buluştu

-vatandaşların karda eğlenmesi



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da 5 yılın ardından yoğun kar yağan kent merkezinde vatandaşlar karın tadını çıkardı. Bartın’da 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyelerin kapanan yolları açmak için yoğun mücadele verdiği kentte, 5 yılın ardından yoğun kar yağışını gören vatandaşlarda kendilerini sokağa attı. Bazı vatandaşların kar topu oynadığı kentte, bazı vatandaşlarda naylon poşetlerle karda kaymanın keyfini çıkarttı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde devam eden yağışlar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için de İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mücadele veriyor.



loading...