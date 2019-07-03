Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı Video

Bartın'da trafik kazası: 4 yaralı Video

- Bartın 'da trafik kazası - 4 yaralı - Olay yerinden detay görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiBARTIN (AA) - Bartın 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Haydar A. (32) idaresindeki 34 SV 1074 plakalı otomobil, Şiremirçavuş Mahallesi Polis Evi kavşağında Ziya Ö. yönetimindeki 74 BC 860 plaklı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile Arda Ö. (10) ve Meryem Ö. (54) yaralandı.112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı