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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu

Bartın'da sağanak yağış taşkına neden oldu

kapanan köy yollarından görüntüler

Sağanak Yağış İstinat Duvarı Köy Yolları Aşırı Yağış Yükselen 

-detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.Bartın’da gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yapış bazı köylerde yolların kapanmasına neden oldu. Yağışlar sonrası, Alibaş, Akçalı, Tabanözü, Kabagöz, Epçiler, Hasanlar köylerine giden yollar sular altında kaldı. Köylere ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlandı. Diğer yandan Ulus ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle dere üzerinde bulunan atık su terfi istasyonu yükselen sular yüzünden zarar gördü. İlçede dere üzerinde bulunan istinat duvarının bir bölümünün de göçtü.
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