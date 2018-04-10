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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bartın'da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bartın'da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Aşırı Hız Sağlık Ekipleri 

-yola savrulanlardan görüntü
-jandarma ekiplerinden görüntü
-sağlık ekiplerinden görüntü
-detaylar

(BARTIN) BARTIN

- Bartın'ın Ulus ilçesinde çimento yüklü patpatın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Ağaköyü mevkiinde meydana geldi. Çimento yüklü “patpat” olarak bilinen tarım aracı, aşırı hız nedeniyle devrildi. Kazada tarım aracında bulunan N.A. olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ve A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil ambulanslarıyla yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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